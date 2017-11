Christmas, Ballads & Gospel GEWINNSPIEL

revue verlost 3×2 Tickets für beide Konzerte

Einfach eine SMS senden an die 64647 mit dem Text “Gospel A” (für das Konzert vom 29. November in Steinsel) oder “Gospel B” (für das Konzert vom 3. Dezember in Esch Alzette) + Name + Vorname.

Einsendeschluss ist der 26. November. Die Gewinner werden von uns kontaktiert.