Cyclo-Cross – Krimi auf Rädern

17 Sekunden Vorsprung, eine frühe Führung – Christine Majerus hätte nicht besser in

den internationalen Cyclo-Cross in Petingen starten können. Doch dann kam alles anders. Oder zumindest sah es kurz danach aus: Majerus verlor mitten im Rennen ihre Kontaktlinsen. Der Abstand zur Verfolgerin Elle Anderson schwand auf zwölf Sekunden. Und dennoch war die Luxemburgerin noch an der Spitze – bis sie stürzte. Rad an Rad leisteten sich Anderson und Majerus ein spannendes Rennen, aus dem Majerus im Sprint letzten Endes doch noch als Siegerin hervorging. Damit knüpft sie an den Erfolg aus dem Vorjahr an, genauso wie der deutsche Meister Marcel Meisen, der bei den Herren zum dritten Mal in Folge ganz oben auf das Siegertreppchen steigen durfte.