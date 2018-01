Beobachtungsstelle – Islamophobe im Visier

Islamhasser toben sich vor allem in den sozialen Netzwerken aus. Wie ausgeprägt diese Tendenz in Luxemburg ist, kann schlecht in Zahlen gemessen werden. In Zukunft soll es aber einen jährlichen Bericht über Islamophobie in Luxemburg geben. Eine entsprechende Beobachtungsstelle gibt es seit Anfang des Jahres. Sie gehört zum Institut für Forschung, Erziehung und Interkulturellen Dialog.