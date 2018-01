Ultimatum an Regierung – Staatsbeamte am Drücker

Die CGFP geht in die Offensive. Ein Dorn im Auge ist der Staatsbeamtengewerkschaft die sogenannte 80/80/90-Regelung mit geringeren Anfangsgehältern: Berufsanwärter bekommen während ihrer drei Jahre dauernden Stage-Zeit, in der sie näher an den Beruf herangeführt werden, keinen hundertprozentigen Lohn. Die CGFP verlangt Nachbesserungen in der Statutenreform. In einem Schreiben an Premierminister Xavier Bettel forderte sie die Regierung auf, „Farbe zu bekennen“. Sollte diese bis 19. Februar keine Stellung beziehen, droht die Gewerkschaft, den Konflikt vor dem Schlichter auszutragen. „Wer glaubt, wir würden einfach so aufgeben, täuscht sich gewaltig“, ließ Romain Wolff wissen.