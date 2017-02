Armee – Profitmarschimierung

Etienne Schneider (LSAP) will im März einen neuen Leitplan für die Verteidigungspolitik vorstellen. Die Schlüsselstrategie der Regierung bestehe darin, so der Armeeminister im parlamentarischen Verteidigungsausschuss, die Wirtschaft des Landes in einem höchstmöglichen Maß von der Erhöhung des Nato-Beitrags profitieren zu lassen. Das Großherzogtum will seinen Beitrag für das Bündnis bis 2020 von 0,4 auf 0,6 Prozent des Bruttoinlandprodukts erhöhen. Schneider nannte das Budget von 320 Millionen Euro für die Renovierung der Infrastrukturen auf dem Herrenberg. Geplant sind zudem militärische Abteilungen in den Krankenhäusern. (Foto: Editpress/François Aussems)