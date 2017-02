Steinfort – Containerdorf gestoppt

Nachdem das Verwaltungsgericht der Bürgerinitiative „Keen Containerduerf am Duerf“ auch in zweiter Instanz Recht gegeben hat, annullierte die Regierung am Freitagmorgen den Flächennutzungsplan zum Bau des Containerdorfs in Steinfort. Die Umweltprüfungen zum

POS werden fortgeführt und sollen in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen sein. Ob das Containerdorf in Steinfort überhaupt einmal gebaut wird, ist im Moment mehr als ungewiss. Die Regierung lässt Vorsicht walten und will erst einmal die Entscheidung in Sachen Flächennutzungsplan für Mamer und Junglinster abwarten. (Foto: Olivier Nassimbeni/editpress)