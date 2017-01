Mudam-Chef Lunghi – Brief zum Abschied

Enrico Lunghi wird 2016 gerne vergessen, er hat sich in einem offenen Brief bei seinen Unterstützern bedankt. Gegen die Urheber der sogenannten Lunghi-Affäre hat der ehemalige Mudam-Chef Klage eingereicht. Er wolle damit „jedem den Mut geben, sich gegen in der Öffentlichkeit erhobene falsche Anschuldigungen zur Wehr zu setzen“. Lunghi verlässt das Kunstmuseum nach eigenen Worten „sehr traurig, aber ohne Reue“ und kündigte an, weiter in der hiesigen Kunstszene aktiv mitzumischen. Das für die RTL-Sendung „De Nol op de Kapp“ geführte Interview mit Lunghi löste einen Skandal aus, in dessen Folge die Sendung abgesetzt wurde und RTL-Chef Alain Berwick seinen Rücktritt einreichte.

Foto: Isabella Finzi (Editpress)