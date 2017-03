Kaukasischer Kreidekreis – Engel auf Reisen

Das Affärchen um die Reise des CSV-Europaabgeordneten Frank Engel als Wahlbeobachter in die vor allem von Armeniern bewohnte Enklave Berg-Karabach in Aserbaidschan wurde fortgesetzt. Engel hatte Aserbaidschan als „kleptokratische Bananenrepublik“ bezeichnet. Der bananenfreie Staat zwischen Kaukasus und Kaspischem Meer zeigt sich betroffen. In einem Presseschreiben beschwert sich Javanshir Feyziyev vom interparlamentarischen Ausschusses für die Zusammenarbeit von EU und Aserbaidschan. Engel gefährde die „exzellenten bilateralen Beziehungen“. Die Regierung in Baku betrachtet Engels Besuch in Berg-Karabach als illegal und beantragte einen internationalen Haftbefehl.