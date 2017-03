Gemeindewahlen – Ich bin ein Star,…

…holt mich auf die Liste. Die Kreativität, um die Wahllisten (die so langsam nacheinander eintrudeln) aufzufüllen, ist bei den Parteien in Luxemburg ziemlich überschaubar. Ein bisschen Bekanntheitsgrad, egal ob aus Funk, Fernsehen oder Sport, reicht bereits aus, um den Sprung auf eine Liste zu schaffen. Ein schönes Beispiel hierfür lieferte die LSAP-Sektion der Hauptstadt, die vergangene Woche ihre Kandidaten für die Gemeindewahlen im Oktober präsentierte. Der Schauspieler Mickey Hardt will scheinbar ebenso in die Politik wie auch die Ex-Triathletin Liz May. Bei Hardt handelt es sich allerdings um einen äußerst spitzfindigen und cleveren Marketing-Schachzug der Sozialisten, schließlich spielt er aktuell in der ARD-Kitschserie „Rote Rosen“. Man kann gespannt sein, welcher Promi und welche Sportler noch in Richtung Oktober ihre politische Ader entdecken.