Multimodal-bahnhof – Lichtverschmutzung

Nicht nur während der Bauarbeiten zum neuen Multimodal-Bahnhof in Bettemburg mussten die Anwohner viele Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Auch nach Inbetriebnahme des Knotenpunkts sorgt die grelle Beleuchtung der Anlage für Lichtverschmutzung. Damit befassten sich letzte Woche zwei parlamentarische Anfragen. Zuvor hatte der Mouvement Écologique sich in einem Brief an das Ministerium für nachhaltige Entwicklung über die Lichtverschmutzung beschwert. Letztere ist hierzulande generell hoch. Allerdings liegen laut der Antwort von Ministerin Carole Dieschbourg (déi Gréng) zu dem Multimodal-Bahnhof keine Messwerte vor. Ebenso gebe es keine Auflagen. Und was die Obergrenzen in puncto Lichtintensität angeht, herrscht in Luxemburg Fehlanzeige. Seitens der Regierung heißt es jedoch, dass die starke Beleuchtung nötig sei, um Unfällen vorzubeugen und um mögliche illegale Aktivitäten zu verhindern. Immerhin wurde die Lichtintensität auf dem Parkplatz im Januar um 15 bis 20 Prozent reduziert. Am Containerterminal gibt es jedoch keinen Spielraum mehr.