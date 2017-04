Parlamentswahlen – Kalenderkniff

Nun steht es also fest: Die nächsten Parlamentswahlen in Luxemburg finden am 14. Oktober 2018 statt. Sogar der Termin für den darauf folgenden Urnengang ist bereits in Aussicht: Fünf Jahre später, allerdings nicht in der 41. Kalenderwoche wie 2018, sondern in der 40. – damit soll vermieden werden, dass die nationalen und kommunalen Wahlen 2023 auf ein und denselben Tag fallen.