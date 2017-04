Weltausstellung 2020 – Augen zu!

Die Weltausstellung ist seit jeher dafür bekannt, innovative Architektur und bahnbrechende Erfindungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zeitgleich bietet das Event auch Staaten die Gelegenheit, sich in einem sehr positiven Licht zu profilieren, sodass dem Ganzen eine politische, wenn nicht sogar eine propagandistische Dimension unterliegt. 2020 in Dubai wird das nicht anders sein und doch sollte man sich fragen, ob es ethisch vertretbar ist, Luxemburg in einem Emirat zu vertreten, das aufgrund seiner regelmäßigen Menschenrechtsverletzungen in die Schlagzeilen kommt. Dubai ist zwar genauso für seine farbenprächtige Skyline bekannt, wie auch für den extravaganten, an Dekadenz grenzenden Lebensstil seiner Elite. Was jedoch weniger als Aushängeschild taugt, sind die Abertausende ausländischen Arbeiter, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben und arbeiten und schlichtweg ausgebeutet werden. Laut Jahresbericht 2016/2017 von Amnesty International sind Frauen weiterhin sexueller Gewalt im Alltag ausgesetzt. Vergewaltigungsopfer müssen sogar mit Haftstrafen rechnen. Dass die Kommissarin für die Weltausstellung 2020, Maggy Nagel, in einem RTL-Interview dennoch auf oberflächliche Gemeinsamkeiten zwischen Luxemburg und dem Emirat hinweist, ist deshalb kaum nachvollziehbar. Business genießt anscheinend Vorrang.