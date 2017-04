PISA-Studie – Wohlfühlen im Fokus

Regelmäßig bringen die Ergebnisse der weltweiten PISA-Studie (Programme for International Student Assessment) schlechte Nachrichten ins Ländchen. Zwar liegen die Fähigkeiten der 15-Jährigen in den getesteten Bereichen nicht mehr wie bei der ersten Studie im Jahr 2000 am unteren Ende der Länderliste, aber viel besser als gerade einmal durchschnittlich sind sie auch nicht geworden. Bei den letzten Tests aus dem Jahr 2015, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden, kam eine neue Kategorie hinzu: die des Wohlfühlens. Diese ergab, dass sich ein Großteil der luxemburgischen Schülerinnen und Schüler wohl bis sehr wohl fühlt. Auffällig dabei ist jedoch, dass mehr Jungen (39 Prozent) angaben, sich „sehr wohl“ zu fühlen, nur 29 Prozent der Mädchen empfinden das ebenso. Ein großes Problem, wie auch in den meisten anderen OECD-Staaten, die an der PISA-Studie teilnehmen, scheint das Mobbing zu sein: 15,7 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, regelmäßig Opfer von Mobbing oder Gewalt zu werden. Zudem gab fast die Hälfte aller Befragten an, unter Prüfungsangst zu leiden, unabhängig von den schulischen Leistungen.

Foto: Editpress-Archiv