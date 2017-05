Bombendrohung IV – City Concorde evakuiert

Am Donnerstagmorgen ging im Einkaufszentrum City Concorde in Bartringen eine Bombendrohung ein. Dreißig Minuten nach der Drohung um 9.35 Uhr entschied sich die Direktion für eine vollständige Evakuierung. Die darauf folgende komplette Untersuchung des Einkaufszentrums durch die Polizei ergab jedoch, dass es sich um einen falschen Alarm handelte. Um 11.30 Uhr öffnete die Concorde wieder ihre Türen. Es war innerhalb kürzester Zeit der vierte falsche Bombenalarm in Luxemburg. Zuvor gingen in Bettemburg beim Globus-Baumarkt eine Bombendrohung ein, sowie beim Auchan und Utopolis auf dem Kirchberg. Im Rahmen der Drohung gegen das Betreuungszentrum für Drogenabhängige „Abrigado“ in Bonneweg Anfang letzter Woche wurde ziemlich schnell nach der Tat ein Verdächtiger festgenommen, dem nun eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren sowie eine Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro blühen könnten.

Foto: Julien Garroy (Editpress)