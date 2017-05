Transport – Ganz schön viel los

Transportminister François Bausch (déi gréng) bestimmte die Wochenaktualität fast im Alleingang. Als erstes präsentierte er die Visionen der Regierung für die Nordstad. 732 Millionen werden in den nächsten fünf Jahren in Infrastrukturen investiert. Unter anderem wird auch die B7 bis hinter Ettelbrück als Autobahn ausgebaut. Dann lodert es weiterhin im Dossier Flughafenverwaltung ANA, wo der Streit noch lange nicht beigelegt ist und es könnte sogar Richtung Streik gehen. In Sachen Schienenverkehr kann der Minister nach einem Treffen mit seinem belgischen Amtskollegen François Bellot positives vermelden. Unter anderem wird die Zugverbindung Richtung Brüssel (etwas) attraktiver werden indem bis 2021 20 Minuten eingespart werden. Und last but not least weihte Bausch auch noch die neue Fahrradpiste auf der roten Brücke ein…

Foto: Hervé Montaigu (Editpress)