Umgehungsstrasse – Der eine so, der andere so

Die Umgehungsstraße von Niederkerschen ist ein Thema, welches schon über zehn Jahre immer mal wieder für Diskussionen sorgt. Die Gemeinde Sassenheim ist gegen die geplante Variante und hat jetzt eine neue Kampagne mit alternativen Vorschlägen gestartet. Die Gemeinde Niederkerschen findet das natürlich nicht so prickelnd und würde die Bagger lieber gestern als heute am Rollen sehen, um das teilweise durch Fehlplanung selbst eingebrockte Verkehrschaos zu beseitigen. Wieso sich in diesem Dossier allerdings keiner darüber aufregt, dass eine Umgehungsstraße einer einzigen Ortschaft nichts bringt, will man nicht so recht verstehen. Oder ist die Lebensqualität der Bevölkerungen von Schouweiler und Dippach weniger wichtig als die der Niederkerschener?

Foto: Tania Feller (Editpress)