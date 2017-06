Studie über NEETs – The Kids aren‘t Alright

Vergangene Woche wurde eine Studie über sogennante NEETs (Not in Education, Employment or Training), Personen also, die weder zur Schule gehen noch in Ausbildung sind oder eine Arbeit haben, vorgestellt. Unter anderem zeigen die Resultate der Studie, an der das „Service national de la jeunesse“, die „Inspection générale de la sécurité sociale“ (IGSS) und das Institut LISER beteilligt waren, dass zwei von drei Betroffenen binnen zwei Jahren den NEET Status wieder verlieren, ein Drittel der Befragten allerdings in der NEET-Gruppe bleiben. Einer der Hauptgründe und Risikofaktoren, um in diese Situation zu kommen, ist der Abbruch der Schulausbildung. Bildungsminister Claude Meisch will diesem Phänomen mit konkreten Maßnahmen

entgegenwirken.