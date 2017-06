Nationaler Flüchtlingsrat – Harte Worte gegen die Regierung

Pünktlich zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni hat der Luxemburger Flüchtlingsrat eine Bilanz gezogen, die nicht gerade Mut macht. Flüchtlinge, die in Luxemburg leben, werden weder gut integriert, noch wird ihnen die Möglichkeit gegeben, ein autonomes Leben zu führen. Zudem würden Flüchtlingskinder meist nur in speziellen Klassen oder ausschließlich in den Flüchtlingsunterkünften unterrichtet. Der Kontakt zu einheimischen Kindern werde dadurch erschwert oder gleich ganz verhindert. Der Flüchtlingsrat forderte, dies zu ändern. Mit mehr finanziellen Mitteln für die Gemeinden und Weiterbildungen für Lehrer und Lehrerinnen.