Foire Agricole – Ganz schön was los

Der Wettergott hat zwar am Wochenende keinen eitlen Sonnenschein aus dem Hut gezaubert, das änderte allerdings nichts daran, dass die „Foire Agricole“ in Ettelbrück zu einem wahren Publikumsmagnet wurde. Die Messe ist seit Jahren weit aus mehr als nur eine Fachmesse für Landwirte, sondern ein regelrechter Treffpunkt, wo das breite Publikum einen Einblick in die Landwirtschaft des Landes erhält. Wer es nicht mit Traktoren und Kühen hatte, dem wurde am Wochenende trotzdem nicht langweilig, vom „Urban Art Festival“ in Esch über die „Fête des hauts fourneaux“ auf Belval bis zur „Nuit des légendes“ in Esch/Sauer war im ganzen Land etwas los.