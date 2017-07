Industriestandort – Tu mal lieber die Röhrchen

Groß mit kleinen Röhrchen – sie sind als Zusatz von Kunststoffen wie ein Wundermittel: Carbon-Nanoröhrchen sind mikroskopisch kleine Röhren aus Kohlenstoff. Die russische Firma Ocsial ist weltweit die erste, der es gelungen ist, einwandige Nanoröhrchen in größeren Mengen herzustellen. Nun investiert die Firma 100 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte in Luxemburg. Ocsial wird sie in der Differdinger Industriezone Hanebësch aufbauen. Die größte Produktionsstätte der Welt für Nanoröhrchen aus Kohlenstoff soll 2020 fertig sein. Ab 2022 sollen hier rund 250 Tonnen im Jahr hergestellt werden. Wie Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) verkündete, sollen dadurch etwa 200 neue Arbeitsplätze entstehen . Ocsial ist bereits seit 2012 in Leudelingen niedergelassen. In Differdingen soll zudem ein Forschungszentrum entstehen.