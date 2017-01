School Leaks – Verkehrte Welt

Knapp zwei Jahre nach der sogenannten „School Leaks“-Affäre kommt mit dem Prozessbeginn Bewegung in den Fall. Am vierten Verhandlungstag halten die Verteidiger der beschuldigten Lehrerinnen die Plädoyers und weisen drauf hin, dass man nicht von einer Verletzung des Berufsgeheimnisses sprechen könnte, weil die Prüfungsunterlagen nicht als vertraulich markiert waren. Die Argumentation erinnert an die US-amerikanische Mutter, die Ferrero verklagt hatte, nachdem ihr Kind durch übermäßigen Verzehr von Nutella übergewichtig wurde, obwohl die Nusscreme in der Werbung als gesund beschrieben wird. Wahrscheinlich ist es zuviel verlangt, eigene Schlüsse aus den Angaben über Kalorien und Fettgehalt einer Nuss-Nougatcreme zu ziehen. Genauso wie sich zu überlegen, dass Prüfungsinhalte vielleicht nicht zuvor die Runde machen sollten. Die amerikanische Mutter hat jedenfalls Recht bekommen.

Foto: Salih Ucar (pixelio.de)