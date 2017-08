Wer hat das Sagen? – Streikbereitschaft am Findel

In dem seit Monaten anhaltenden Streit um eine vermutete Privatisierung und Kompetenzverlagerung von der Flughafenverwaltung ANA (administration de la navigation aérienne) hin zur Flughafengesellschaft lux-Airport scheinen sich die Fronten zu verhärten. Bei der ANA stehen unter anderem Sicherheitsbedenken an der Tages-

ordnung. Grund für das Chaos ist die bevorstehende Zertifizierung des Flughafens, der nun nur noch

von lux-Airport betrieben werden soll. Die ANA würde dem Unternehmen zuarbeiten. Die Mitarbeiter der Behörde bemängeln, ihre sicherheitsrelevanten Einwände seien vom Minister für Nachhaltigkeit François Bausch ignoriert worden. In einem Schreiben der zuständigen Gewerkschaften RPAA und GLCCA wurde ein Streik in Aussicht gestellt.