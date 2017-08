Landwirtsachaft – Bienen schützen

In der Vergangenheit gab es auch hierzulande Bienensterben zu beklagen. Belastung durch Pestizide und die asiatische Varroamilbe setzen den Insekten zu. Das Landwirtschaftsministerium hat nun die Ergebnisse des Forschungsprojektes „BeeFirst“ präsentiert. Vor allem wurde dargelegt, welche Pestizidrückstände in Pollenproben nachgewiesen wurden und welche Auswirkungen dies auf die Bienengesundheit hat. Auf Grund der Ergebnisse will Minister Fernand Etgen die Anwendung des Wirkstoffes Thiacloprid (eine Substanz, die beim Rapsanbau von Bedeutung ist) in der Landwirtschaft einschränken. Das zweite Projekt „Varroa sensitive hygiene“, kurz VSH, hat als Ziel, durch gezielte Kreuzungen Bienen zu züchten, die einen Befall durch die Varroamilbe tolerieren.