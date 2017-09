Schulrentrée – Novitäten und alte Sorgen

Zum einen wird über fehlendes Lehrpersonal geklagt, zum anderen gibt sich Bildungsminister Claude Meisch zuversichtlich und spricht von einer „Rentrée des Vertrauens“. Der DP-Politiker verkauft die Reformen in seinem Ressort als „konsequente Chancen“. Aber vor allem in den Gemeinden im Norden des Landes mangelt es an Lehrern. Die 49.151 Schüler in den Grundschulen (im letzten Schuljahr waren es noch 48.495) – auf dem Foto rechts in Esch – und 41.025 im Sekundarunterricht und privaten Lyzeen, die sich an den Lehrprogrammen des Bildungsministeriums orientieren, – 13.632 Schüler sind in internationalen und grenzüberschreitenden Schulen – werden von 5.859 Lehrern und Lehrbeauftragten in der Grundschule und 4.381 in der Sekundarschule unterrichtet. Unter vielen Neuerungen ragt vor allem die Sekundarschulreform heraus, die mit dieser Rentrée in Kraft tritt.