Katalonien – Im Ausnahmezustand

Die Unabhängigkeitsbestrebungen der spanischen Region Katalonien mündeten am Sonntag in einem Referendum, dessen Legalität von der Zentralregierung in Madrid nicht anerkannt wird. Letztere ging mit Polizeigewalt gegen Wähler vor und versuchte Wahlbüros zu blockieren. Rund 850 Menschen wurden dabei verletzt. Laut katalonischen Behörden fiel das Ergebnis mit 90 Prozent für die Unabhängigkeit aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent. Außenminister Asselborn kommentierte gegenüber RTL, es müsse in einer Demokratie die Möglichkeit geben, seine Meinung bezüglich der Unabhängigkeit in einem Referendum zum Ausdruck zu bringen. Wenn jedoch die Parteien in einem über Generationen verwurzelten Konflikt den Dialog ausschalten, käme es zu Gewalt und Stillstand. Ein Lichtblick sei jedoch der Wunsch beider Parteien, die Europäische Union als Vermittler einzusetzen.