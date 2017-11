Probefahrten – They see me rolling…

..they hating. Oder: Was ist 60 Tonnen schwer, hat einen langen Bremsweg und schleicht von der Luxexpo zur Standseilbahn an der „Roten Brücke“? Kleiner Tipp: Siehe unten. Genau, es ist die Luxtram! Sieben Fahrer wagten letzte Woche die ersten Leerfahrten nach Fahrplan. Neben dem Fahrvergnügen durften sie sich im „Tramschapp“ weiterbilden. Bislang haben zwölf Traminots ihre Prüfung bestanden.