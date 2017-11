Atomenergie – Frankreich verschiebt die Wende

Mehr als 70 Prozent seines Stroms stellt das französische Nachbarland in Atomkraftwerken her. Kein Wunder also, dass die von Macrons neuer Regierung geplante Energiewende nicht schnell zu verwirklichen ist. Eigentlich war vorgesehen, bis 2025 den Anteil der Atomenergie erst einmal auf unter 50 Prozent zu senken. Aber schon dieses Ziel wird jetzt auf zehn weitere Jahre verschoben. Keine gute Nachricht für alle, die in der Nähe eines der 58 laufenden Atomkraftwerke leben. Viele gelten als veraltet und anfällig für Pannen. So wie Cattenom. Regelmäßig ist dort von kleineren Störfällen die Rede. Da können auch die an alle Haushalte verteilten Jod-Tabletten nicht wirklich schützen.