Handwerkskammer und Regierung – Schmusekurs mit Seitenhieben

Null geteilt durch null? Der Taschenrechner sagt dazu „Error“. Die Rechnung geht nicht auf. Genauso wenig wie das angeblich nachhaltige Wirtschaftsmodell der Regierung. Das behauptete der Generealdirektor der Handelskammer Tom Wirion vergangene Woche. Immer noch mangele es an der Organisation von Grundstücken und Aktivitätszonen. Auch sei es für kleine, nationale Handwerksbetriebe nach wie vor schwerer, sich hierzulande weiterzuentwickeln, als für die sowieso schon großen Riesen aus dem Ausland. Ein bisschen kuscheln wollte er am Ende aber doch noch mit der viel kritisierten Regierung: Ihr „Pacte pro Artisanat“, der den Handwerkssektor bei der Digitalisierung unterstützt, sei positiver Akzent des Budgets. Außerdem hätte sie einige der Probleme geerbt, die sich nicht so leicht ausbügeln ließen.