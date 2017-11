Erfolgreich – Luxemburg kann singen

Wenn sich Luxemburger in Castingshows der Nachbarländer präsentieren, ist das

etwas Besonderes. Dieses Jahr aber nicht, denn in die diesjährige Staffel von „The Voice of Germany“ haben es gleich drei aus dem Großherzogtum geschafft: Christine, Christina und Jimmy. Während die 21-jährige Christina bei den Battles ausschied, geht es für die 20-jährige Christine Heitz aus Mertzig in den Sing-Offs weiter. Ob der 19-jährige Jimmy es auch bis dahin schafft, gibt es am morgigen Donnerstag zu sehen.