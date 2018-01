Petition – Recht auf Bildung

130 Millionen Mädchen haben keinen Zugang zu Bildung. Der Fonds „Global Partnership for Education“ (GPE) – einziger Fonds, der sich gezielt auf Bildung in Entwicklungsländern konzentriert – will dies bis 2020 mit 3,1 Milliarden US-Dollar ändern und 13 Millionen Mädchen eine schulische Laufbahn ermöglichen sowie 61 Millionen Lehrer ausbilden, über 23.000 Klassenräume schaffen und 200 Millionen Schulbücher verteilen. Luxemburg beteiligte sich unter anderem mit einer Petition. Zusammen mit „ONE“ und „Global Citizien“ sammelte der „Cercle de coopération des ONGD du Luxembourg“ im Vorfeld der Finanzierungskonferenz der GPE, am 2. Februar in Dakar, 849.903 Unterschriften aus aller Welt: für den Zugang zu Bildung in Entwicklungsländern. Finanzielle Beiträge vom Staat sind ebenfalls geplant.