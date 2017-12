Schneechaos – Wintermärchen

Ein echtes Vergnügen für Zwei- und Vierbeiner beim Spaziergang, ein schwieriges Unterfangen für Autofahrer. Der Wintereinbruch hat am Wochenende für Chaos gesorgt. Bereits am Freitagabend und in der zum Samstag gab es etliche Unfälle. Und am Sonntag legte der Winter so richtig los: Am Morgen fiel in ganz Luxemburg heftig der Schnee mit teils starken Windböen. Die Straßenbauverwaltung hatte allerhand zu tun, um die Schneemassen zu beseitigen. Im Laufe des Tages stiegen die Temperaturen rasant, sodass die weiße Pracht schnell wieder dahingeschmolzen war. Am Montag war das kurze winterliche Intermezzo vorbei, oder – um im musikalischen Jargon zu bleiben: Die Ouvertüre war beendet.