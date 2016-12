Weltausstellung 2020 – Visitenkarte der Zukunft

Bei der Weltausstellung 2020 in Dubai, die unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ steht, will Luxemburg mit einem 3.500 Quadratmeter großen Pavillon, die Besucher davon überzeugen, dass unser Land überaus ideenreich ist und in Bereichen wie „Big Data“ und „Space Ressources“ zu den führenden Ländern gehört. Der Pavillon soll nachhaltigen Kriterien entsprechen und mit dem Bau soll 2018 angefangen werden. Diese Details gab die Generalkommissarin für Luxemburgs Beteiligung in Dubai und ehemalige Kulturministerin Maggy Nagel bekannt.

Foto: Isabella Finzi (Editpress)