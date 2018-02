Unfallserie – Gefahr für Fußgänger

Noch vor ein paar Monaten informierte das Auswärtige Amt in Deutschland auf seiner Website, dass Fußgänger in Luxemburg gefährlich leben. Nach wahrscheinlichen Protesten wurde dieser Hinweis kürzlich entfernt. Dabei hat er doch genau ins Schwarze getroffen: Als Fußgänger muss man hierzulande besonders aufpassen, wie die Serie an Unfällen allein in diesem Jahr beweist. Am frühen Samstagmorgen passierte wieder einer, im Bahnhofsviertel der Hauptstadt. Dass sich Autofahrer aber auch selbst aufs Korn nehmen, beweisen die bislang sieben Unfalltoten in diesem Jahr.