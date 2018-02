Bildungsreform – En français, s’ il vous plaît!

Das Bildungsministerium nimmt in dieser Legislaturperiode ein letztes Mal Anlauf. Die Reform des Sekundarschulwesens betrifft besonders die Sprachbildung sowie die Einführung berufsvorbereitender Kurse, wie Umweltwissenschaften im Lycée technique d’Ettelbrück, Architektur, Design und nachhaltige Entwicklung im Lycée Josy Barthel in Mamer und „Hospitality Management“ im Lycée technique hôtelier in Diekirch. Allgemein soll es die Mehrheit der Kurse demnächst optional auch auf Französisch, Deutsch in Grund- und Aufbaukurse gegliedert, geben. Die Prüfungen werden an diese Situation angepasst. Ziel sei es, die sprachliche Realität des Landes zu implementieren, so Meisch. Ob das der sprachlichen Realität des Landes näherkommt als das bisherige Konzept, sei dahingestellt.