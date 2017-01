Neues Label – Back to the future

Bildungsminister Claude Meisch (DP) präsentierte ein neues Label, welches Sekundarschulen auszeichnet, die sich in den Bereichen Technologie und Informatik spezialisieren. Die sogenannten „Future Hubs“ wird es zuerst in drei Schulen geben. Zum Schulbeginn 2017-2018 im „Lycée des Arts et Métiers“ und im „Lycée Technique Esch“. 2018 kommt dann das Lycée Edward Steichen in Clerf dazu. In diesen Schulen wird eine Informatik-Sektion angeboten werden. Ob das Zusammenschrauben eines Flux-Kompensators auf dem Schulplan steht, ist nicht überliefert.

Foto: Isabella Finzi (Editpress)