Strahlende Kindergesichter und mehrere tausend Besucher, die aus allen Ecken des Landes zum traditionellen COSL-Spielfest in Kockelscheuer strömten, um an den zahlreichen Ateliers teilzunehmen – was will man mehr? Für die Sportvereine und Verbände, die sich auf spielerische Weise vorstellten, ist das Spielfest jedenfalls eine tolle Gelegenheit, neue Mitglieder zu gewinnen.

Fotos: Thierry Martin