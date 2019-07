Mit „Den Ufank vum N“ ist die junge Luxemburger Rapperin Nicool so richtig durchgestartet. Wie sie mit dem Hype umgeht und sich ihre Zukunft vorstellt? Easy.

Nicole, waren Sie eigentlich darauf gefasst, mit ihrem Debütalbum einen derartigen Hype auszulösen?

Nicht im Geringsten. Es ist schon verrückt, was in den letzten Wochen passiert ist. Einerseits freue ich mich natürlich gewaltig über die Aufmerksamkeit, die „Den Ufank vum N“ geschenkt wird, andererseits habe ich mitunter das Gefühl, dass nicht meine Musik im Vordergrund steht, sondern meine Person. Oder genauer gesagt: die Tatsache, dass ich als Frau in eine Domäne vorgeprescht bin, die hierzulande bislang von Männern dominiert wurde. Was ich sehr schade finde.

Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, als klassisch ausgebildete Musikerin mit dem Rappen zu beginnen?

(lacht) R.A. the Rugged Man ist schuld. 2016 trat der US-amerikanische Rapper in Brüssel auf. Ich war mit einem Freund dort. Und sogleich geflashed. Ich habe zwar schon vorher Texte geschrieben, hatte jedoch nie wirklich Lust, bei Poetry-Slams mitzumachen. Nach diesem Konzert wurde es indes ernst mit dem Schreiben. Ich habe einfach nicht mehr damit aufgehört.

Und dann?

Ist gewissermaßen eins nach dem anderen gekommen. Dank des Hariko-Projekts des Luxemburger Roten Kreuzes habe ich an einem Workshop von Dany Le Loup teilnehmen können. Damals wurde ein erster Rap von mir aufgenommen. Zudem lernte ich Maka MC kennen. Über ihn kam ich mit dem Plattenlabel „DeLäbbel“ in Kontakt. David Galassi gefiel das, was ich tue. Und so haben wir gemeinsam das Projekt „Den Ufank vum N“ gestartet.

Ein sehr witziger Albumtitel. Wie wurde er geboren?

Humor ist mir wichtig. Ich lache gern. Mitunter auch über mich selbst. Zudem spielt der Titel auf etwas Märchenhaftes an. Auf die typische Einleitungsphrase „Es war einmal…“ und den Schlusssatz „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“. Oder: Wenn die CD noch nicht zerkratzt ist, läuft sie immer noch… Allerdings ist mir nach der CD-Release im „Gudde Wëllen“ (Anfang Juni, Anm.d.R.) bewusst geworden, dass aus dem Märchen Wirklichkeit geworden ist.

Und wie fühlen Sie sich jetzt?

Ich bin überglücklich. Alles lief perfekt. Es kamen unglaublich viele Leute. Einige mussten sogar draußen bleiben. Es war wie Weihnachten und Geburtstag an einem Abend. Mit diesem Erfolg hatte ich nicht gerechnet.

Wie geht man als 24-Jährige damit um?

Mit Respekt. Am Tag meines ersten Auftritts befand ich mich auf einer wahren Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich hatte großes Lampenfieber, war mir nicht sicher, ob ich dem Druck standhalten würde. Doch dann stand ich plötzlich auf die Bühne und fühlte mich sehr wohl in meiner Haut. Die ganze Anspannung war wie verflogen.

War die Entscheidung, auf Luxemburgisch zu rappen, eine bewusste?

Ja, denn es ist für mich irgendwie eine Selbstverständlichkeit, mich musikalisch in der Sprache auszudrücken, die ich im Alltag spreche. Zudem ist Luxemburgisch eine sehr schöne und reiche Sprache. Man kann jedenfalls toll mit ihr reimen, neue Wörter erfinden oder Buchstaben vertauschen.

Wobei Ihnen was wichtig ist?

Meine Texte spiegeln mein Leben wider. Das, was mir gerade durch den Kopf geht. Oder was ich erlebt habe. Der Rap „D‘Hollerecher ass kal“ schildert beispielsweise den Abend, an dem ich mit einem Freund nachts nach Hause trampe. Er geht auf der einen Straßenseite der Rue de Hollerich und am deren Ende nach links zum Busbahnhof, ich gehe auf der anderen Seite und schließlich nach rechts, Richtung Bonneweg. Und es war halt kalt. Bis jetzt setze ich mich in meinen Tracks nicht mit sozialen oder politischen Missständen auseinander, feinde keine anderen Leute an. Meine eigenen Gedanken zum Ausdruck zu bringen, ist mir momentan wichtiger. Dabei handelt es sich meist um „kleine“ Momentaufnahmen.

Bei diesen Momenten scheint das Herumlungern auf der Couch eine wesentliche Rolle zu spielen…

(lacht) Stimmt. Es fällt mir manchmal schwer, den inneren Schweinehund zu bekämpfen. Der Track „Faul a bequem“ erzählt davon. Man nimmt sich etwas vor, will etwas erreichen, aber sobald Schwierigkeiten auftauchen, gibt man auf. Die Kunst der Selbstmotivation ist keine besonders einfache. Ich gebe zu, im Alltäglichen kein sehr disziplinierter Mensch zu sein. Als Musikerin hingegen arbeite ich unter Hochdruck. Weil es Spaß macht, weil die Zusammenarbeit mit anderen beflügelt und eine tragende Antriebskraft ist. Positives Feedback übrigens auch. Darüber hinaus entstehen mitunter Diamanten, wenn man unter Stress steht.

Wie geht es nun weiter?

Im Sommer stehen mehrere Konzerte an. Unter anderem auf dem e-lake-Festival in Echternach. Musikalisch werde ich versuchen, mich weiterzuentwickeln. Und wenn der erste Hype etwas verflogen ist und ich wieder mehr Ruhe zum Schreiben habe, werde ich neue Tracks in Angriff nehmen. Was meine Studien betrifft, werde ich im kommenden Jahr entscheiden, ob ich noch eine Fachausbildung mache. Im Moment genieße ich meine „wonnerprächteg Rees“.

Zwei Fragen zum Image: Warum müssen Rapper immer die gleichen Bewegungen zelebrieren?

Hätten Sie als Blümchenkleidträgerin nicht für noch mehr Furore gesorgt?

(lacht) Eine Blümchenkleidträgerin bin ich wirklich nicht. Also bediene ich lieber das Rapper-Klischee und trage bequeme Kleidung. Alles andere wäre nicht ich, und ich liebe Authentizität. Was die typischen Moves angeht, muss man verstehen, dass diese Gesten ein unterstützendes Element des Rap sind. Da kaum ein Musikstil so stark auf Sprache fokussiert ist, ist dieses Schütteln der Arme ein Mittel, Energie auszudrücken. Anderen verstehen zu geben, dass man etwas zu sagen hat. Beim Rappen zu tanzen, ist kompliziert. Aber eigentlich tanze ich sehr gern. Mit beiden Händen in den Hosentaschen zu rappen, geht allerdings gar nicht. Daher…

Nur via Spotify oder iTunes präsent zu sein, ging auch nicht?

Nein, wir haben sehr viel Zeit und Arbeit in „Den Ufank vum N“ gesteckt, und ich wollte am Ende etwas Konkretes in den Händen halten. Ich habe mich auch ungemein auf den Moment gefreut, das Album auszupacken. Aber wie dem auch sei, dass meine Musik gehört wird, bleibt das Wichtigste.