Das Gaspedal verändert seine Kennlinie im „Track“ Mode, wird dann viel direkter und linearer. Dazu sagte „Vehicle Engineering Manager“ Adam Jones: „ Alle komfortorientierten Bremseffekte werden im Track-Modus getilgt, aus fünfzig Prozent Druck im Gaspedal werden fünfzig Prozent Leistung, das ist dann alles nicht nur sehr gut zu dosieren, sondern direkt und linear abzurufen.“ Aus WYSIWYG wird WYKIWYG: „What You Kick Is What You Get“. Einen der Klitschko-Brüder in den Schritt zu treten, hat dann nicht viel verheerendere Folgen als der Tritt aufs Gaspedal am Ausgang der Kurve oder kurz vor dem Buckel auf der Achterbahn in Portimão, wenn man schon wieder vergessen hat, ob es nach dem Hügel direkt scharf nach links oder nach rechts geht.

Spätestens hier erklang wieder der Satz von der „Doomesday Machine“, die nicht mehr abzuschalten ist, in meinem inneren Ohr. Der Satz stammt vom sowjetischen Botschafter Alexei De Sadeski aus „Dr. Strangelove“, den General Turgidson (George C. Scott) fälschlicherweise als „Commie Bull“ bezeichnet, was im Nachhinein doppelt ironisch klingt, da der Schauspieler, der den Botschafter mit den knisternden Augenbrauen spielte, in Wirklichkeit Peter Bull hieß. „Commie Bull“ war das hier auf jeden Fall nicht, die Bombe tickte lautstark unter meinem Allerwertesten, ließ die Botanik am Straßenrand zu einem farbenfrohen Jackson Pollock verschwimmen und biss sich wie eine Manguste am Straßenbelag fest. Dass sie auf der Rennstrecke derartiges zu verbringen vermochte, war zwar sehr beeindruckend aber nicht wirklich überraschend. Die Offenbarung sollte erst auf der holprigen Landstraße stattfinden, wo wir hinter einem verrückten schottischen Ex-Polizisten namens Rob Hubbard hinterherjagten. Eine Strecke, welche die Jaguar-Mannen vorsorglich vom lokalen Polizeichef hatten freigeben, aber nicht für den Verkehr sperren lassen, und die besagter Schotte nach eigenen Worten „wie ein Schneepflug“ im Jaguar F-Pace SVR (575 PS) vor dem XE SV Project 8 freiräumte.

Aus „Speed Giggles“ wurde jetzt ein hysterisches Geschrei, als der XE sich in einen pfeilschnellen Hovercraft verwandelte.

Die grandiosen Fahreigenschaften auf den buckeligen Straßen im Hinterland von Portimão, wo der sportlich und zugleich komfortabel ausbalancierte XE SV die Schlaglöcher mit gespenstischer Gelassenheit wegbügelt, war noch viel beeindruckender als die zu erwartende Performance auf der Rennstrecke. Die Federbeine von Eibach verfügen über eine zweite Hilfsfeder am oberen Ende, die kamen hier zum Einsatz. Die Rennstrecke, mit teilweise nicht einzusehenden, schnellen Kurven, ihren Erhebungen und schrägen Streckenpassagen, verlangte dem Auto reichlich Resistenz gegen unerwünschte Rollbewegung ab, das ist so eine Art Spa-Francorchamps mit Bratkartoffeln anstatt Fritten. Aber die Landstraße im Hinterland, mit ihrem schroffen Belag, der dem der traditionellen, mittlerweile von Motten und Mafiosi-Machenschaften zerfressenen Piste der Targa Florio in nichts nachsteht, ließ den Extremsportler in einem noch besseren Licht erscheinen.

Aus „Speed Giggles“ wurde jetzt ein hysterisches Geschrei, als der XE sich in einen pfeilschnellen Hovercraft verwandelte. Und hätte der fliegende Schotte das Tempo nicht kontinuierlich nach oben angepasst, ich hätte nie und nimmer gewagt, den sündhaft teuren Engländer mit seinen tiefen Carbon-Schürzen derart schnell über den geschundenen Asphalt zu jagen. Die Carbon-Teile werden auf der Isle of Wight (für die nicht sichtbaren Teile) bzw. der Tschechei (für die sichtbaren Applikationen) per Hand gefertigt, das ist, Stundenlöhne hin oder her, alles andere als billig. So gut wie alles an diesem Auto ist auf Performance getrimmt und deshalb sind so viele Teile auch so sündhaft teuer. Selbst die unscheinbaren Radlager aus Siliciumnitrid-Keramik stammen aus der Formel 1 und wurden hier zum ersten Mal in einem Serienauto verbaut. Das elektronische Differenzial ist ölgekühlt, die Motorhaube sowie der Heckstoßfänger mit integriertem Diffusor, die Seitenschweller und einiges mehr bestehen aus Carbon, in den Bremsleitungen pulsiert synthetische Hightech-Flüssigkeit aus dem Rennsport und im optionalen Track-Pack sparen Rennsitze aus Magnesium noch einmal 12,2 Kilo an Gewicht.