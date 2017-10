Zubereitung

Mit dem Sparschäler dünne Streifen von den Orangen abschälen. Gänzlich schälen. Die Orangen in Scheiben schneiden, dann nochmals halbieren. Die Orangenschalenstreifen mit einem Esslöffel Olivenöl anschwitzen, mit dem Orangensaft ablöschen und auf die Hälfte reduzieren lassen. Dann die Speisestärke einrühren mit dem restlichen Öl vermischen. Mit Salz, Pfeffer und Limonensaft abschmecken. Spargel in Salzwasser garen, in schräge Stücke schneiden, mit halbierten Orangenscheiben, Garnelen und dem Dressing vermischen und alles auf den Blattspinat anrichten. Eignet sich perfekt als Vorspeise.