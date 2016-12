Von wegen „Weil ich es mir wert bin“. Liliana Horta Coelho litt jahrelang unter dermatologischen Problemen und Allergien. Erst als sie auf ätherische Öle zurückgriff und ihre eigene Naturkosmetik herstellte, verschwanden die Irritationen. Ein für alle Mal.

Text: Françoise Stoll (francoise.stoll@revue.lu) / Fotos: Philippe Reuter

Nie wieder Falten, auch lange Wimpern und natürlich voluminöses Haar: Die Kosmetikbranche verspricht das Blaue vom Himmel. Tatsächlich ist es aber gang und gäbe, dass minderwertige, äußerst fragliche Substanzen in Pflegeprodukten verwendet werden. Statt das Hautbild zu verbessern, trocknet die Haut aus. Juckreiz und Ekzeme können die Folge sein.

Liliana Horta Coelho führt einen kleinen (Online-)Shop in Lamadelaine. Die zweifache Mutter und Tagesmutter widmet sich ihrer Seifenküche in den eigenen vier Wänden einmal wöchentlich, acht Stunden am Stück. Wer die bunten und wohlduftenden Kernseifen in den Händen hält, unterschätzt gerne, welcher Arbeits- und Zeitaufwand dahinter steckt.

Seifenherstellung ist keine gewöhnliche und auch keine ungefährliche Beschäftigung. Anders als beim Häkeln oder Backen muss jeder Griff und jede Dosierung sitzen. Das ist vor allem wegen des Umgangs mit Konzentraten der Fall. Alkalische Lösungen, umgangssprachlich ebenfalls Lauge genannt, gehören zu den Basiskomponenten.

„Die Haut ist unser größtes Organ. Genau wie bei der Ernährung sollten wir auch auf das ‚Fastfood‘ der Kosmetikindustrie verzichten.“ Liliana Horta Coelho, professionelle Seifensiederin

Deshalb arbeitet Liliana immer in voller Montur: Mit Maske und Handschuhen. Sie stellt ausschließlich Kosmetika aus pflanzlichen Ölen, Fetten und Aromen her und verfährt dabei nach einem schonenden Kaltverseifungsverfahren. Bei den sogenannten „slow cosmetics“ wird alles im Rohzustand verarbeitet. Lediglich die Butter wird kurz angeschwitzt.