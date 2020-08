Alpakas sind vor allem sehr feinfühlige, intelligente und neugierige Tiere. Da es sich um Herdentiere handelt, haben sie ein sehr ausgeprägtes Sozialleben. Die Kommunikation spielt eine ganz wichtige Rolle, und deshalb sollte ein Alpaka nie alleine gehalten werden. Hört man genau hin, hört man, wie sie summartige Laute von sich geben, um sich untereinander zu verständigen.

„Laut dem Tierschutzgesetz muss ein Züchter mindestens drei Alpakas besitzen. Und mittlerweile ist auch eine Genehmigung vom Landschaftsministerium, sowie ein Sachkundennachweis notwendig um Alpakas artgerecht züchten/halten zu dürfen“, erklärt Jean-Marc.

„Für mich waren Alpakas Anfangs nichts anderes als Schafe mit einem langen Hals.“ Jean-Marc Freylinger

Eldorado ist das Maskottchen des Hofes. Den dreizehnjährigen Macho entdecken Sie sicher sofort auf unseren Fotos. Es ist derjenige mit der rebellischen Alpaka-Frisur. „Auf dem Kopf wollte er sich nicht scheren lassen“, verrät Dany amüsiert. „Er ist unsere Diva.“ Sie muss lachen. Denn ja, Alpakas werden vor allem in Südamerika für ihre weiche Wolle gezüchtet. Einmal im Jahr werden sie geschoren und aus ihrer Wolle werden Panchos, Schals, Handschuhe, Mützen und viele andere warme Kleidungsstücke hergestellt. In den Anden nennt man die Alpakafaser auch noch das „Vlies der Götter“, weil früher nur der Adel sich diese wertvolle, feine und edle Wolle leisten konnte.

„In unseren Gegenden züchten wir Schafe für ihre Wolle. In Südamerika sind es Alpakas. Früher haben wir hier den Esel als Tragtier benutzt. In Südamerika hat das Lama diese Rolle übernommen. Es ist interessant zu beobachten, wie sich auf zwei verschiedenen Kontinenten zwei Welten aufgebaut haben, die sich schlussendlich aber ähneln, was die Bedürfnisse und die Nutzung der Tiere angeht“, betont Jean-Marc. „Für mich waren Alpakas anfangs nichts anderes als Schafe mit einem langen Hals“, erinnert er sich lachend. Zugegeben, Liebe auf den ersten Blick war es vor allem für Dany. Vor acht Jahren, während einer Urlaubsreise, verguckt sich die Halterin regelrecht in einem Naturpark in die Kamele der Anden. „Ich habe zu meinem Mann gesagt: Auch ich möchte Alpakas halten. Aber seine Antwort war vorerst: Nein!“ schildert sie die Situation mit einem Grinsen im Gesicht. Doch wie heißt es so schön: „Männer lieben, wenn Frauen ihren eigenen Kopf haben.“ Und schlussendlich gehören heute sieben neue Mitglieder zur Familie. Sie heißen Eldorado, Wonder, Donatello, Danny, Charlie Brown, Mister D, Glo und haben allein letztes Jahr ungefähr 1.300 Besucher angezogen. Das Interesse ist groß, die Neugierde auch. Auf dem Hof werden sowohl für Kinder als auch für Erwachsene tolle und lehrreiche Aktivitäten angeboten.