„Ganz gut ist, dass die Allergene angegeben sind. Das ist sowieso Pflicht. 500 Kalorien pro Gericht, das ist auch in Ordnung. Die Schalen sehen ja auch ziemlich groß aus. Bei dem Lachs mit Gemüsereis zum Beispiel steht aber auf der Etikette nur, dass 27 Prozent Lachs in der Schale sind. Leider steht nicht auf dem Paket wie viel Gramm Lachs vorhanden sind. Da ist es schon schwierig herauszufinden ob das reicht. Dieses Fertiggericht ist zwar mit aller Wahrscheinlichkeit viel besser als ein Burger aus dem Fast-Food Restaurant, wer aber 100 Prozent sicher sein will was er zu sich nimmt, sollte lieber alles selbst kochen. Fertiggerichte bieten eine gewisse Abwechslung. Aber diese Produkte jeden Tag zu verspeisen ist vielleicht ein bisschen monoton und auf lange Dauer würde ich das auch nicht empfehlen“, rät die Ernährungsberaterin Michèle Frisch. In Sachen Herkunft der Produkte versichert Konstantin Ladwein dass er nur regionale Produkte aus der Umgebung von Köln benutzt. Obst und Gemüse kommen aus biologischem Anbau und der Fisch wird von „Deutsche See“ geliefert. Die Hühnchen kommen aus dem Münsterland. Genau kontrollieren kann man das aber nicht. Gekocht wird auch nicht in Mertert, sondern in Köln.

„Wir haben eine Küche in Köln. Dort stehen nur gelernte Köche die nach Qualitätsrichtlinie kochen. In dieser Küche werden ausschließlich unsere Produkte und Bio-Suppen hergestellt. Unsere Qualität ist mit Sicherheit hochwertiger als die vieler Restaurants. Auch der Geschmack ist, so sagen auch unsere Kunden, die wir in einer großen Anzahl haben, sehr gut.“ erklärt Konstantin.

Die Gestaltung der Gerichte ist auf eigene Erfahrung basiert. Ein Geheimnis machen die Ladwein-Brüder daraus nicht. Sie beschreiben sich selbst als Betriebswirte. Geschulte Nahrungsexperten sind sie nämlich nicht. „Das ist eigenes Fachwissen, das wir aus der Literatur ziehen, beziehungsweise auch aus der eigenen Erfahrung und aus Ernährungsportalen“, betont Konstantin.

Ein paar hundert Luxemburger haben sich mittlerweile für das Healthy-Food in der Schale entschieden. Im Durschnitt sind sie im Alter von 25 bis 45 Jahren. 60 Prozent der Kunden sind Männer die sich hauptsächlich eine optimale Mahlzeit zum Muskelaufbau wünschen. Die Frauen dagegen zielen eher auf eine schlanke Linie. Hochwertige Lebensmittel haben aber ihren Preis. Sportler, wie Alain Greiveldinger, haben aber keine Scheu, dafür tiefer ins Portemonnaie zu greifen.

„Ich bestelle 38 Schalen pro Woche. Das reicht dann für mich, für meine Freundin und für einen Freund. Der Preis liegt im Durschnitt bei 7,90 Euro pro Schale. Das ist natürlich teurer, als wenn ich meine Mahlzeiten selbst zubereiten würde, aber der Vorteil ist, dass alles schon fertig im Kühlschrank steht.“

