Was Karl Lagerfeld kann, kann das Team des Luxemburger Modellabels Voltage ebenfalls. Und so wurde die neue Kollektion „Equinoxe“ im Bistro-Ambiente des hauptstädtischen „Paname“ vorgestellt, wo die Models nicht über einen Laufsteg liefen, sondern sich ihren Weg durch die Reihen der Cocktail schlürfenden Gäste bahnten. Zu bestaunen gab es viel Spitze sowie Röcke und Oberteile in Rosé, Schwarz, Weiß und Bordeaux.

Fotos: Lex Kleren