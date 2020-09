Das Niedrigwachstum gehört, wie Sie in dem Buch schreiben, zu den sogenannten Altlasten. Weitere Altlasten sind die mangelnde Nutzung des Binnenmarkts und Niedrigzinsen, die den Vermögensaufbau hemmen. Ist man inzwischen einen Schritt weitergekommen?

Ich denke nicht. Insbesondere was die Niedrigzinsen betrifft, führen die neue, massive Verschuldung und die Corona-Krise in absehbarer Zeit zu keiner Veränderung, was bei der Vermögensbildung und für die Finanzierung der Renten in vielen Staaten zu einem erheblichen Problem führt. Man muss aber immer positiv nach vorn schauen. Ich denke, unser Land und auch Europa verfügen über viele Trümpfe, indem wir hoch qualifizierte Leute, hervorragende Universitäten und relativ viele Mittel im Vergleich zu anderen Kontinenten haben. Was uns fehlt, ist eine gemeinsame Ambition und das nötige Leadership, um diese Ambition auch nach vorne zu bringen. Ich glaube, dass jemand wie Frankreichs Präsident Macron das versucht. Auch China zum Beispiel hat eine klare Zielsetzung, um wirtschaftlich und geopolitisch nach vorn zu kommen. In Europa vermisse ich die gemeinsame Ambition für die Zukunft. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren und nicht nur über das Kurzfristige reden. Nur so können sich unsere Unternehmen weiterentwickeln, Arbeitsplätze schaffen und unseren Lebensstandard erhalten.

Inwiefern kann dies Luxemburg?

Auch hier müssen wir dem Strukturwandel Rechnung tragen. Wir sind eine sehr offene Wirtschaft. Ich glaube, dass wir regelmäßig unser Gesellschaftsrecht, unser Arbeitsrecht und unser Steuerrecht überprüfen müssen. Denn wir sind in Konkurrenz nicht mit uns selbst, sondern mit anderen Staaten. Und in puncto Wettbewerbsfähigkeit sind wir nicht immer die Besten. Irland, Dänemark, die Niederlande, das sind kleine Länder, die in manchen Punkten attraktiver sind und in den Rankings der Wettbewerbsfähigkeit vor uns stehen. Das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam anpacken müssen.

In Ihrem Buch schreiben Sie von einem neuen „Geschäftsmodell“ für Europa und drei Bausteinen, die den Erfolg dieses Geschäftsmodells garantieren sollen: eine stärkere Exportorientierung; eine Bündelung der Kräfte von Unternehmen; und eine Stärkung des privaten Vermögensaufbaus über die Kapitalmärkte.

Unter anderem muss das Wettbewerbsrecht in Europa überdacht werden, um grenzüberschreitende Fusionen zu ermöglichen, um mit großen Unternehmen außerhalb Europas konkurrieren zu können. Zum Zweiten müssen die Hürden für das grenzüberschreitende Geschäft vor allem für kleine und mittlere Unternehmen vereinfacht werden. Wir wissen, wie schwierig es ist, Geschäfte selbst mit unseren drei Nachbarstaaten zu tätigen, weil es für alles unterschiedliche Regelungen gibt. Es gibt viele Bereiche, die Firmen abhalten, über die Grenzen hinweg zu verkaufen oder zu arbeiten.

Warum bestehen überhaupt noch diese Hürden, wo doch bekanntlich die wirtschaftliche Integration eine der ersten Etappen der europäischen Integration war?

Die wirtschaftliche Integration hatte ein politisches Ziel. Mit ihr sollte das Friedensprojekt Europa erreicht werden, was auch gelungen ist. Nun müssen wir diese Integration fortsetzen, sonst können wir die Vorteile, die sie mit sich bringt, nicht genug nutzen. Deshalb haben wir den Euro geschaffen. Er hat uns vieles erleichtert: beim Reisen, beim Kaufen, beim Preisvergleich. Die Wirtschaftspolitik in Europa bleibt jedoch größtenteils national. Wir müssen die großen Strukturreformen in den einzelnen Mitgliedstaaten europäisch begleiten, damit nicht ein Land etwas macht, was negative Konsequenzen für den gesamten Euroraum haben kann. Was die Hürden für Unternehmen in Europa betrifft, wird es noch eine Zeit lang dauern, weil es viele kleine Hürden abzubauen gilt. So gibt es unterschiedliche Regeln und Genehmigungen, die man beachten muss, um in anderen Staaten zu arbeiten oder zu verkaufen. Diesen Hürdenabbau muss die europäische Politik beschleunigen.

Jetzt haben wir den Beweis dafür, dass eine Gesellschaft Wachstum braucht.

Sind Sie für ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten?

Ja, weil es in einem Europa von 27 Mitgliedstaaten – oder morgen von mehr als 30, wenn die Westbalkanstaaten hinzustoßen – der einzige realistische Weg in die Zukunft ist. Wir haben das mit dem Schengen-Raum und mit der Eurozone bewiesen, dass das geht. Es ist für mich keine ideale, aber eine realpolitische Vorstellung. Einen gemeinsamen Plan für 30 Staaten zusammen zu entwickeln, ist unmöglich. Es darf aber kein Europa „à la carte“ sein, sondern einzelne Gruppen von Staaten, die mit verschiedener Geschwindigkeit zu einem gemeinsamen politischen Ziel hinarbeiten. Wir brauchen eine Diskussion mit den Bürgern, was europäisch und was national gestaltet werden soll. Große Länder wie die USA, Indien und Deutschland haben mit einer föderalen Struktur erreicht, regionale Eigenarten zu erhalten. Diese Diskussion, was man in den einzelnen Staaten macht und was auf einer übergeordneten Ebene, muss man führen, bevor man mit einzelnen Staatengruppen weitergehen kann.

Wie ist aber Integration möglich in einer Zeit, in der die Ungleichheiten zwischen den Staaten und innerhalb der Staaten zugenommen haben?

Wir dürfen stolz darauf sein, welchen Lebensstandard, verbunden mit Freiheit und Demokratie, wir in Europa und besonders in Luxemburg erreicht haben. Die Herausforderung ist, wie wir die Zukunft angesichts Herausforderungen wie neue Technologien, Umwelt, Wettbewerb aus China und USA, aktiv und positiv gestalten können. Wir müssen verstärkt über Zukunftsmodelle reden. Da genügt es nicht, einfach nur Geld auszuteilen. Das kann in einer Krise notwendig sein, aber ein mittel- und längerfristiger Zukunftsplan ist es nicht. Dafür müssen wir die Rahmenbedingungen richtig gestalten. Dazu gehören die Digitalisierung und optimale Kommunikationsinfrastrukturen. Auch in dieser Krise hat sich gezeigt, wie nützlich die massiven Ausgaben in Internet und Dateninfrastrukturen waren, die wir vor etwa zehn Jahren getätigt haben. Wir können sehr viel aus dem lernen, was wir in den letzten Jahrzehnten in Luxemburg getan haben, um erfolgreich zu sein. Zukunft muss man jedoch stets neu gestalten.

Sie sprachen von Leadership. Fehlt es in Europa an Mut und an Akteuren, die den Mut aufbringen?

Ich glaube, dass sich zu wenige um die grundlegenden Fragen des Allgemeinwohls kümmern und dass wir keine Kultur der großen Debatten haben. Die Krise sollte uns dazu ermutigen, diese Debatten zu führen. Die Handelskammer kann hierfür, zumindest in Wirtschaftsfragen, einen wesentlichen Beitrag leisten. Entscheiden muss letztendlich die Politik. Wir dürfen aber nicht unterschätzen, dass die aktuelle Krise eine sehr heftige ist, die nicht von heute auf morgen überwunden wird. Ich bin überzeugt, dass sich die Wirtschaft nur langsam erholen wird und, dass wir höchstwahrscheinlich drei bis fünf Jahre benötigen, bis wir wieder auf dem Niveau von vor der Krise angekommen sind. Vor der Krise führten wir eine Diskussion über zu viel Wachstum. Jetzt haben wir den Beweis dafür, dass eine Gesellschaft Wachstum braucht, um ihren Lebensstandard beizubehalten. Wie diese Entwicklung aussieht, liegt in unseren Händen. Und dazu gehören auch gesunde Staatsfinanzen. Es macht mir doch Sorgen, wie sehr sich europäische Staaten jetzt verschulden. Auch Luxemburg wird die höchste Staatsschuld seit Jahrzehnten haben. Wir müssen uns mit der Finanzierung der Staaten Europas in den kommenden Jahren beschäftigen.

Heißt das, dass man nach der Krise erst einmal mit dem Schuldenabbau beschäftigt ist?

Der Staat muss eine antizyklische Politik betreiben. Die Herausforderung war und ist, und dies wurde oft nicht befolgt, dass in den guten Jahren Geld zur Seite gelegt werden muss. Wo das Gegenteil hinführt, sieht man an den Beispielen von Italien, Griechenland und anderen.

Auch in diesen wirtschaftspolitischen Fragen gehen die Meinungen auseinander.

Es wird selten eine gemeinsame Sicht geben. Es ist die Aufgabe der Politik und der Gesellschaft in der Demokratie, verschiedene Vorschläge zu diskutieren. Die Analyse kann gleich sein, die Lösungen werden immer unterschiedlich sein. Das sieht man bei vielen politischen Themen, nicht zuletzt in der Steuerpolitik.

Werden Sie wieder in die Politik zurückkehren?

Meine Aufgabe in der Handelskammer verlangt parteipolitische Neutralität. Aber die Handelskammer ist Teil der Institutionen, die die gesellschaftliche Debatte führt. Mir liegt die Gestaltung Luxemburgs und Europas am Herzen – und daran werde ich mich selbstverständlich auch weiterhin beteiligen.

Parteipolitisch aber nicht?

Ich habe nicht die Absicht, bei den Wahlen 2023 anzutreten. Aber Politik war und ist in meinem Leben ein wichtiges Thema. Was mich an ihr reizt, ist die Zukunftsgestaltung. Und auch die Handelskammer hat hier vom Gesetz her eine politische Aufgabe zu erfüllen.

