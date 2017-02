Es gibt den Politiker André Bauler, dem der Erhalt von Kulturlandschaften und der Schutz des architektonischen Erbes wichtig sind. Und es gibt den Fotografen André Bauler, der sein Herz an die Schönheit der Ardennen verloren hat.

Fotos: André Bauler, Leslie Schmit

Er kann sich noch genau daran erinnern, wo er sein erstes Foto geschossen hat. „Dat war an de fréien 1980er Joeren am Kiischpelt. Do gëtt et eng al Gierwerei, an ech hunn deemools nach méi Aquarellbiller gemoolt. Dacks no der Virlag vu Fotoen.“ Mittlerweile ist das Malen etwas in den Hintergrund geraten, und wenn André Bauler heute mit seiner Spiegelreflexkamera unterwegs ist, möchte er am liebsten besondere Stimmungen einfangen. Nebelwolken, die nach einem heftigen Sommerregen aufsteigen. Das Licht an einem klaren Wintertag. Bourscheid bei Sonnenuntergang. Das Schloss von Erpeldingen an der Sauer in einem Blütenmeer. „Meng Biller solle weisen, wéi schéin et am Eislek ass.“

„Ech si vu klengem u geléiert ginn, mat openen Aen duerch d’Liewen ze goen.“ André Bauler

Fotokurse hat der DP-Politiker nie besucht. Auch geht er nie mit einem schweren Stativ spazieren. Was für ihn wichtig ist: „Ech wëll op der Foto dat erëmfannen, wat ech gesinn hunn.“ Die Gabe des genauen Beobachtens hat er von seinem Vater vererbt bekommen, der die Kunst des Sehens seinerseits von seinem Vater gelernt hat. „Ech si vu klengem u geléiert ginn, mat openen Aen duerch d’Liewen ze goen“, so André Bauler. Die Ardennen bezeichnet er als sein Zuhause. Die sanften Hügel des Öslings sind sein liebstes Rückzugsgebiet. Am liebsten ist er morgens früh oder am späten Nachmittags draußen. Wegen dem sanfteren Licht. „Ech hunn och net ëmmer meng Kamera derbäi.“ Weil er die raue Schönheit der Landschaften mitunter „nur“ mit eigenen Augen genießen will.

Trotzdem ist das Fotografieren für ihn eine Art Wellness. Der beste Ausgleich zum Politikeralltag, den er als einen ständigen Kampf beschreibt, der von Angriffs- und Verteidigungsstrategien bestimmt wird. In der freien Natur kann und darf er zum Glück abschalten. Die Farben und Gerüche, die Klänge und Atmosphäre auf sich wirken lassen. So pathetisch es vielleicht klingt, aber sobald André Bauler ein grün leuchtendes Tal, friedlich weidende Schafe oder wie von Raureif gezuckerte Äste sieht, entspannt er sich. Und er nimmt sich Zeit zum Kopf frei kriegen. „Et ass mat Meditatioun ze vergläichen“, erklärt der 52-jährige Wirtschaftswissenschaftler.