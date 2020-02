Aber das Interieur ist schön, das Infotainment passabel und die jetzt viel zahlreicheren Fahrassistenten funktionieren in der Regel recht ordentlich. Die Qualität der Verarbeitung wurde gegenüber dem Vorgänger deutlich verbessert. Die Bein- und die Kopffreiheit sind dem Segment entsprechend etwas limitiert, wegen den zur Wagenmitte hin abfallenden Flanken kann für größer gewachsene Personen im Kopfbereich ein Gefühl der Enge entstehen, aber insgesamt ist es im Captur doch gemütlich. Ein Bonus stellt die um 16 cm verschiebbare Rückbank dar, mit der man den Kofferraumvolumen deutlich erhöhen kann. Darüber hinaus ist der Kofferraumboden in der Höhe verstellbare, was ebenfalls nicht unpraktisch ist. Die meisten Funktionen werden über das zentrale Tablet angesteuert, das in der Basisausstattung 7 Zoll, in höheren Sphären optional 9,3 Zoll groß ist. Die Fahrmodi findet man im sogenannten „Multi-Sense“, wo man zwischen Eco, Sport und Individual wählen kann. Im Sport-Modus werden Gasannahme, Lenkung und Getriebe marginal verschärft, ohne dass das Fahrwerk allerdings beeinflusst wird. Wirklich sportlich ist der Sportmodus nicht. Allradantrieb gibt es wie zu erwarten auch nicht. Die „allure de baroudeur“ dieser Pseudo-Offroader ist eben nur eine Fata Morgana. Wie gehabt!

Der Basispreis von 28.403 € grenzt nicht gerade an Tiefstapelei, aber die Zusätze für die Optionen sind meist erschwinglich. Die Konkurrenten im Segment und der Preisklasse dieses Mini-SUV sind derzeit Modelle wie der Ford EcoSport, Hyundai Kona, Jeep Renegade, Kia Niro, Mazda CX-3, Nissan Qashqai, Peugeot 2008, Seat Arona, SsangYong Tivoli und VW T-Roc.