Frühlingszeit ist Rhabarberzeit. Traditionell werden die fruchtig-sauren Stängel als Obst gehandhabt, als Kompott oder in einem Kuchen verarbeitet. Tatsächlich ist Rhabarber jedoch ein Gemüse, kann als herzhafte Speise oder sogar als erfrischendes Getränk genossen werden.

Text: Françoise Stoll / Fotos: Rafael Pranschke/Edition Fackelträger / Anna Shepulova (Fotolia)



In den 1950er Jahren durfte er in keinem Schrebergarten fehlen. Zwischen der Nachkriegszeit und der Gegenwart verstaubte das Image des Rhabarbers zunehmend. Langweilig findet ihn heute niemand mehr. Er ist spritzig und frech, kann viel mehr sein als bloß Marmelade. Vor langer Zeit wurde das Stangengemüse zweckentfremdet und immerzu in Kombination mit Süßem zubereitet. Warum es nicht mal in einem frischen Sommersalat, einer deftigen Gemüse-Tarte oder als Beilage zum Kalbsfilet probieren?

Zum Irrglauben, Rhabarber sei Obst, gesellt sich gleich ein weiterer. Rheum (rha-)barbarum stammt gar nicht, wie häufig angenommen, aus Europa. Die „fremde Wurzel“ war ursprünglich in Russland und Ostasien beheimatet. Es heißt, dass die Pflanze früher wild am Rande der Wolga wuchs – einem Fluss, der im Altgriechischen als „Rhā“ bezeichnet wurde. Im alten China wurde der gemeine Rhabarber aufgrund seiner verdauungsfördernden Eigenschaften als Arzneimittel eingesetzt. Erst im 18. Jahrhundert fand er seinen Weg zu uns. Belege für den Anbau gibt es um 1750 in Chelsea, England, und erst einhundert Jahre später in Deutschland, in der Nähe von Hamburg.

So unendlich lang reicht die Tradition des großmütterlichen Einkochens also nicht zurück. Außer Zweifel steht, dass das etwas skurrile Knöterichgewächs den Europäern sehr gelegen kam. Ende März/Anfang April ist nämlich kaum eine einheimische Obst- oder Gemüsesorte reif zur Ernte. Der Lückenbüßer kam also gerade recht. Offiziell endet die Saison bis zum heutigen Zeitpunkt am 24. Juni jeden Jahres. Grund hierfür soll die Oxalsäure in Blättern und Blattstielen sein. Während erstere deswegen generell ungenießbar sind, steigt der Gehalt mit der Zeit – auch in den Stängeln. Wer ein Stück Rhabarberkuchen nach dem Stichdatum verputzt, wird kaum tot umfallen. Trotzdem sollte der Verzehr ab Ende Juni langsam eingestellt werden.

Der unverkennbare, saure Rhabarber-Geschmack ist auf einen hohen Anteil an Apfel-, Zitronen- und eben Oxalsäure zurückzuführen. Bei 100 Gramm besteht etwa ein Zwanzigstel aus dem vermeintlichen Gift. Die Säure ist für Jugendliche und Erwachsene völlig unbedenklich. Kinder und Menschen mit Nieren- oder Gallenerkrankungen sollten sie hingegen meiden. Vor allem der hohe Wassergehalt (93 g) ist charakteristisch. Zudem enthalten die rot-grünen Stiele viele wertvolle Stoffe und Mineralien wie Kalium, Kalzium, Phosphor, Vitamin C und Antioxidantien.

Allgemein gilt: Das Stangengemüse ist gesund und kalorienarm. Nur 0,1 Gramm Fett beinhaltet es.

Der Energiewert liegt bei gerade mal 14 Kalorien (die Angaben beziehen sich weiterhin auf eine Menge von 100 g). Fettarm, fruchtig, süß und sauer zugleich – auf diese Eigenschaften wurde auch die Lebensmittelindustrie aufmerksam. Die Folge? Ein Comeback in allen Formen und Ausführungen. Alternative Zubereitungsideen, die übers Backen hinauszureichen, wurden geboren. Selbst im Getränke-Sortiment macht sich rheum rhabarbarum mittlerweile einen Namen – ob als Schorle, Limonade, Sirup, Schuss im Sekt oder als sommerlicher Cocktail.