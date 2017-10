Nach den zwei Juniorenjahren in Frankreich hieß es 2016 ein weiteres Mal, was jetzt? Aufgrund einer guten Entwicklung und mehreren guten Spielen ist der Name Thomas Grün in diesen Jahr immer öfter auf Scouting-Listen aufgetaucht. Unter anderem stand er auch im Fokus der Trierer, die am Ende den Zuschlag erhielten und ihn am Anfang der Saison 2016/2017 vorstellen konnten. „Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase bin ich dann Spiel für Spiel immer besser reingekommen“, bewertet Grün sein erstes Jahr in Trier.

Allerdings hatte die Entscheidung, nach Trier zu wechseln, nichts mit der Nähe zur Heimat zu tun, sondern ausschließlich sportliche Gründe. Hier konnte der 1,96 Meter große Basketballer nämlich weiter an seinen Schwächen und Stärken feilen. „Meine Stärken liegen in erster Linie in der Defensive, da ich für meine Größe noch relativ schnell bin“, weswegen Grün sehr oft in den Spielen mit dem Verteidigen des Point-Guards der Gegner beauftragt wird. So auch gegen Hagen, wo er es schaffte, den Topspieler Jonas Grof, so gut es ging, im Griff zu haben.

„Aber auch in der Offensive versuche ich dem Spiel immer mehr meinen Stempel aufzudrücken“, schätzt Grün seine eigenen Fähigkeiten ein. Mit einem schönen Dreipunktewurf und einem sehenswerten Dunking wusste er dies gegen Hagen zumindest anzudeuten, in Zukunft wolle er sich hier aber weiterhin verbessern. Er wirkt selbstbewusst, aber nicht überheblich. Das Spiel gegen Hagen endete trotz einer überzeugenden Leistung Grüns mit einer Niederlage seines Teams. Auffallend war dabei einmal mehr, wie unauffällig das Spiel des jungen Luxemburgers ist. Es sind nicht die atemberaubenden Läufe zum Korb oder die Distanzschüsse, die ihn zu einem wichtigen Spieler machen. Grün macht die Arbeit, die nicht jeder sieht. Er hält den Gegner in Schach und erlaubt es somit den Nebenleuten groß aufzutrumpfen.