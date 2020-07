Im Piemont wächst die „Freundliche Runde“ – sie ist kerngesund und köstlich und der Stoff, aus dem die Nusskuchenträume sind.

Es könnte auch der Kosename für eine Frau sein – „Tonda Gentile, Freundliche Runde“ – aber sie ist eine Haselnuss, allerdings die beste der Welt, sagen ihre Liebhaber. Ihre Heimat ist das Piemont, wo sie in wie mit dem Kamm gezogenen Reihen die Hügel südlich von Alba begrünt. Anders als in der tiefer gelegenen Bassa Langa wächst hier oben in der Alta Langa kein Wein mehr. Die Berge wellen sich bis in die blaue Ferne und auf jedem Kegel scharen sich Häuser um einen Kirchturm, wie Küken um die Glucke. Zitterpappeln lassen ihr weißgrünes Laub in der Brise flattern. An den Landstraßen erinnern Schilder daran, im Winter Schneeketten aufzuziehen.

Pierfranco Cavalotto, Herr über 22.000 Haselnusssträucher auf seiner Altalanga Azienda Agricola, spricht von der Tonda Gentile als einer durchaus kapriziösen Erscheinung; frosthart und selbstbefruchtend zwar, aber auch empfindlich gegen nasse Füße, wild und undankbar, wenn man sie nicht beschneidet. Cavalottos Haselnüsse reifen ohne den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden. Nach der Ernte werden sie im großen Geviert seines alten Gehöfts in Cerretto Langhe ausgebreitet und in der Sonne getrocknet, so wie man es früher überall im Piemont hielt. „Die Sonne bringt alle Geschmacksnoten von Frucht und Honig zum Tragen“, sagt Cavalotto, der ebenfalls rund ist und gelegentlich ein wenig knurrig. Das maschinelle Trocknen bei über 50 Grad sei ein gewaltsamer Akt, der die Freundliche Runde völlig überfordere.