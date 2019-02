Warum es 28 Jahre dauert, bis Fernand Zeimes seine Tagebuchnotizen in Buchform veröffentlicht, hat mit seinem Drang zu tun, alles in Eigenregie zu bewerkstelligen. „Dofir brauch een Zäit. Déi hat ech awer net.“ Der Job, die Familie, andere Projekte und Prioritäten. Erst als er 2015 schwer krank und mit dem Tod konfrontiert wird, nimmt er sich vor: „Wann ech nees gutt ginn, maachen ech all dat, wat bis elo opstoe bliwwen ass.“ Und so schreibt er die umfangreichen Notizen ins Reine. „E puer Anekdoten hunn ech awer ewechgelooss. Zevill Perséinleches ass och net am Buch.“ Dennoch lernt man den Autor beim Lesen schon ziemlich gut kennen. Fernand Zeimes ist ein unglaublich offener Mensch. Ein Mensch, mit dem man sofort ins Gespräch kommt. Was auch erklärt, dass er während seiner Reise oft von völlig fremden Menschen zum Essen und sogar zum Übernachten im eigenen Haus eingeladen wird. Verschiedene Kontakte sind mittlerweile eingeschlafen, den anderen möchte er in diesem Herbst ein besonderes Geschenk machen: „Alaska-Mexiko“. Mit den beiden Söhnen (und der englischen Übersetzung des Buches) ist eine Reise in die USA geplant. Zu einigen der Orte, an denen er 1990 gewesen ist. Der Älteste hat übrigens schon angekündigt, dass er nach dem Abitur ein Jahr lang reisen und die Welt kennenlernen möchte. „Ech wäert hien dobäi ënnerstetzen“, so der Vater.

Reisen sei nämlich ungemein wichtig. Er hätte so viel in den sechs Monaten, in denen er unterwegs gewesen ist, gelernt. Nicht allein über die unterschiedlichen Stationen, vor allem über sich selbst. „Et léiert een, mat sech eens ze ginn. An et wiisst een a gewësser Hisiicht iwwert sech eraus.“ Soll heißen, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, die man zu meistern imstande ist. Gibt es auf dem Campingplatz kein fließendes Wasser, wäscht Fernand Zeimes sich in einem Fluss. Macht der Autofahrer, der ihn mitnimmt, suspekte Anspielungen, steigt er bei der nächsten Gelegenheit wieder aus dem Wagen aus. Ist ihm kalt, zieht er zum Schlafen die Wollmütze an. Wird er im Supermarkt von zwei Hausdetektiven gebeten, seine Taschen zu leeren, nimmt er ihnen dies nicht übel. „Ech hu mech zënter e puer Deeg mol nees eng Kéier an engem Spigel gesinn, an den alleréischte Moment hunn ech deen op däer anerer Säit net direkt erëmerkannt“, hält Fernand Zeimes in seinem Tagebuch fest. „(…) kee Baart gemaach, de Rescht vum Gesiicht an d’Oueren hunn en heftege Sonnebrand. Meng Lëpse si gebascht an dat gedrëschent Blutt drop ass schwaarz.“

In diesem nüchternen und minimalistischen Stil ist das gesamte Buch verfasst, und es macht Spaß, den Autor auf seiner Reise durch die USA und Kanada und irgendwie auch durchs Menschsein zu begleiten. Recht regelmäßig schickt er Pakete mit den Sachen, die er nicht mehr braucht, nach Hause. Einmal wöchentlich telefoniert er mit seiner Familie. In Silver City bleibt das Fahrrad schließlich zurück. In Mexiko will er lediglich als Backpacker unterwegs sein. In San Carlos sehnt er sich zum ersten Mal nach Zuhause. In La Paz lernt er Xaver Matt aus Offenburg kennen. Beide werden die kommenden Wochen zusammen reisen. Zu den tragischsten Vorfällen, die in „Alaska-Mexiko“ festgehalten sind, zählt zweifellos der Unfalltod eines jungen Schweizers bei den Wasserfällen in Agua Azul. Damals ertrinken dort jede Woche zwei bis drei Übermutige. Heute sind die fünf bis sechs Meter tiefen Becken mit Holzgeländern abgesperrt. Darauf angesprochen, was die schönste Erinnerung an diese doch außergewöhnliche Reise sei, überlegt Fernand Zeimes eine ganze Weile.